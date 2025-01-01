DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasTextOut 

TextOut

Zeigt den Text.

void  TextOut(
   int         x,               // X-Koordinate
   int         y,               // Y-Koordinate
   string      text,            // Text
   const uint  clr,             // Farbe
   uint        alignment=0      // Alignment
   );

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Ankerpunktes des Textes.

y

[in]  Y-Koordinate des Ankerpunktes des Textes.

text

[in]  Der Text, den Sie zeigen wollen.

clr

[in]  Farbe in ARGB.

alignment=0

[in]  Textbindungsmethode. Weitere Informationen zu Bindungsmethoden finden Sie in der Funktionsbeschreibung TextOut().

Hinweis

Die aktuelle Schriftart wird für Textanzeige verwendet.