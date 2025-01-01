DokumentationKategorien
Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen konsekutiv. Zuerst werden einzelne Strecken basierend auf Bézierkurven geglättet. Danach wird zwecks der Verbesserung der Qualität der Zeichnung auf das mit diesen Strecken gezeichnete Vieleck ein Raster-Algorithmus der Glättung angewandt.

void  PolygonSmooth(
   int&             x[],                          // Array der X-Koordinaten der Punkte des Vielecks
   int&             y[],                          // Array der Y-Koordinaten der Punkte des Vielecks
   const uint       clr,                          // Farbe
   const int        size,                         // Linienstärke
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,            // Linienstil
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,     // Stil der Linienenden
   double           tension=0.5,                  // Wert des Glättungsparameters
   double           step=10                       // Länge der Näherungslinien
   )

Parameter

&x[]

[in]  Array für X-Koordinaten der Punkte des Vielecks.

&y[]

[in]  Array für Y-Koordinaten der Punkte des Vielecks.

clr

[in]  Farbe im ARGB-Format.

size

[in]  Linienstärke.

style=STYLE_SOLID

[in]  Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.

tension=0.5

[in]  Wert des Glättungsparameters.

step=10

[in]  Länge der Näherungslinien.

 