PolygonSmooth
Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen konsekutiv. Zuerst werden einzelne Strecken basierend auf Bézierkurven geglättet. Danach wird zwecks der Verbesserung der Qualität der Zeichnung auf das mit diesen Strecken gezeichnete Vieleck ein Raster-Algorithmus der Glättung angewandt.
|
void PolygonSmooth(
Parameter
&x[]
[in] Array für X-Koordinaten der Punkte des Vielecks.
&y[]
[in] Array für Y-Koordinaten der Punkte des Vielecks.
clr
[in] Farbe im ARGB-Format.
size
[in] Linienstärke.
style=STYLE_SOLID
[in] Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.
end_style=LINE_END_ROUND
[in] Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.
tension=0.5
[in] Wert des Glättungsparameters.
step=10
[in] Länge der Näherungslinien.