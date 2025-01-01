PolygonSmooth

Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen konsekutiv. Zuerst werden einzelne Strecken basierend auf Bézierkurven geglättet. Danach wird zwecks der Verbesserung der Qualität der Zeichnung auf das mit diesen Strecken gezeichnete Vieleck ein Raster-Algorithmus der Glättung angewandt.

void PolygonSmooth(

int& x[],

int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Parameter

&x[]

[in] Array für X-Koordinaten der Punkte des Vielecks.

&y[]

[in] Array für Y-Koordinaten der Punkte des Vielecks.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format.

size

[in] Linienstärke.

style=STYLE_SOLID

[in] Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.

tension=0.5

[in] Wert des Glättungsparameters.

step=10

[in] Länge der Näherungslinien.