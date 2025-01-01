DokumentationKategorien
LineWu

Zeichnet einen Liniensegment mit Wu's Anti-Aliasing.

void  LineWu(
   const int   x1,                 // X-Koordinate
   const int   y1,                 // Y-Koordinate
   const int   x2,                 // X-Koordinate
   const int   y2,                 // Y-Koordinate
   const uint  clr,                // Farbe
   const uint  style=UINT_MAX      // Linienstil
   );

Parameter

x1

[in]  X-Koordinate des ersten Punktes des Segments.

y1

[in]  Y-Koordinate des ersten Punktes des Segments.

x2

[in]  X-Koordinate des zweiten Punktes des Segments.

y2

[in]  Y-Koordinate des zweiten Punktes des Segments.

clr

[in]  Farbe in ARGB.

style=UINT_MAX

[in]  Linienstil - einer der Enumerationswerte ENUM_LINE_STYLE oder einen benutzerdefinierten Wert.