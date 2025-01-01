DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvas 

CCanvas

Die CCanvas Klasse stellt eine Klasse für eine einfache Erstellung benutzerdefinierter Zeichnungen.

Beschreibung

Die CCanvas Klasse sichert die Erstellung einer grafischen Ressource (mit Bindung zum Chartobjekt oder ohne) und das Zeichnen grafischer Grundelemente.

Deklaration

   class CCanvas

Überschrift

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Vererbungshierarchie

  CCanvas

Direkte Ableitungen

CChartCanvas, CFlameCanvas

Klassenmethoden nach Gruppen

Erstellung

 

Attach

Bindet das Objekt OBJ_BITMAP_LABEL an eine Instanz der CCanvas Klasse

Create

Erstellt eine grafische Ressource ohne Bindung an ein Objekt des Charts

CreateBitmap

Erstellt eine grafische Ressource, die mit einem Chart-Objekt verknüpft ist

CreateBitmapLabel

Erstellt eine grafische Ressource, die mit einem Chart-Objekt verknüpft ist

Destroy

Vernichtet die grafische Ressource

Eigenschaften

 

ChartObjectName

Erhält den Namen eines gebundenen Objekts

ResourceName

Erhält den Namen der grafischen Ressource

Width

Erhält die Breite der grafischen Ressourceа

Height

Erhält die Höhe der grafischen Ressource

LineStyleSet

Setzt den Linienstil

Aktualisiert das Objekt auf dem Bildschirm

 

Update

Gibt Änderungen auf dem Bildschirm aus

Resize

Ändert die Größe der grafischen Ressource

Очистка/заполнение цветом

 

Erase

Löscht oder füllt mit der angegebenen Farbe

Zugang zu Daten

 

PixelGet

Erhält die Farbe des Punktes mit den angegebenen Koordinaten

PixelSet

Setzt die Farbe des Punktes mit den angegebenen Koordinaten

Zeichnen grafischer Grundelemente

 

LineVertical

Zeichnet eine vertikale Linie

LineHorizontal

Zeichnet eine horizontale Linie

Line

Zeichnet eine zufällige Linie

Polyline

Zeichnet eine gebrochene Linie

Polygon

Zeichnet ein Vieleck

Rectangle

Zeichnet einen Rechteck

Circle

Zeichnet einen Kreis

Triangle

Zeichnet ein Dreieck

Ellipse

Zeichnet eine Ellipse

Arc

Zeichnet einen Ellipsenbogen

Pie

Zeichnet einen Ellipsensektor

Zeichnet mit Farbe gefüllte Grundelemente

 

FillRectangle

Zeichnet einen mit Farbe gefüllten Rechteck

FillCircle

Zeichnet einen mit Farbe gefüllten Kreis

FillTriangle

Zeichnet ein mit Farbe gefülltes Dreieck

FillPolygon

Zeichnet ein mit Farbe gefülltes Vieleck

FillEllipse

Zeichnet eine mit Farbe gefüllte Ellipse

Fill

Füllt einen Bereich mit Farbe

Zeichnung grafischer Grundelement unter Verwendung von Glättung

 

PixelSetAA

Zeichnet einen Punkt

LineAA

Zeichnet eine Linie

PolylineAA

Zeichnet eine gebrochene Linie

PolygonAA

Zeichnet ein Vieleck

TriangleAA

Zeichnet ein Dreieck

CircleAA

Zeichnet einen Kreis

EllipseAA

Zeichnet eine Ellipse

LineWu

Zeichnet eine Linie

PolylineWu

Zeichnet eine gebrochene Linie

PolygonWu

Zeichnet ein Vieleck

TriangleWu

Zeichnet ein Dreieck

CircleWu

Zeichnet einen Kreis

EllipseWu

Zeichnet eine Ellipse

LineThick

Zeichnet eine Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Größe mithilfe eines Glättungsalgorithmus

LineThickVertical

Zeichnet eine vertikale Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Dicke mithilfe eines Glättungsalgorithmus

LineThickHorizontal

Zeichnet eine horizontale Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebene Dicke mithilfe eines Glättungsalgorithmus

PolygonSmooth

Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen

PolygonThick

Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung des Glättungsalgorithmus

PolylineSmooth

Zeichnet eine gebrochene Linie mit der angegebenen Dicke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen

PolylineThick

Zeichnet eine gebrochen Linie mit der angegebenen Dicke unter Verwendung eines Glättungsalgorithmus

Text

 

FontSet

Setzt Schriftparameter

FontNameSet

Setzt den Schriftnamen

FontSizeSet

Setzt die Schriftgröße

FontFlagsSet

Setzt Flags der Schrift

FontAngleSet

Setzt den Neigungswinkel der Schrift

FontGet

Erhält Schriftparameter

FontNameGet

Erhält den Schriftnamen

FontSizeGet

Erhält die Schriftgröße

FontFlagsGet

Erhält Flags der Schrift

FontAngleGet

Erhält den Neigungswinkel der Schrift

TextOut

Gibt den Text aus

TextWidth

Erhält die Textbreite

TextHeight

Erhält die Texthöhe

TextSize

Erhält die Textgröße

Transparenz

 

TransparentLevelSet

Stellt Transparenz ein

Eingabe/Ausgabe

 

LoadFromFile

Liest das Bild auf einer BMP-Datei