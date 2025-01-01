CCanvas

Die CCanvas Klasse stellt eine Klasse für eine einfache Erstellung benutzerdefinierter Zeichnungen.

Beschreibung

Die CCanvas Klasse sichert die Erstellung einer grafischen Ressource (mit Bindung zum Chartobjekt oder ohne) und das Zeichnen grafischer Grundelemente.

Deklaration

class CCanvas

Überschrift

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Vererbungshierarchie CCanvas Direkte Ableitungen CChartCanvas, CFlameCanvas

Klassenmethoden nach Gruppen