- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
CCanvas
Die CCanvas Klasse stellt eine Klasse für eine einfache Erstellung benutzerdefinierter Zeichnungen.
Beschreibung
Die CCanvas Klasse sichert die Erstellung einer grafischen Ressource (mit Bindung zum Chartobjekt oder ohne) und das Zeichnen grafischer Grundelemente.
Deklaration
|
class CCanvas
Überschrift
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CCanvas
Direkte Ableitungen
CChartCanvas, CFlameCanvas
Klassenmethoden nach Gruppen
|
Erstellung
|
|
Bindet das Objekt OBJ_BITMAP_LABEL an eine Instanz der CCanvas Klasse
|
Erstellt eine grafische Ressource ohne Bindung an ein Objekt des Charts
|
Erstellt eine grafische Ressource, die mit einem Chart-Objekt verknüpft ist
|
Erstellt eine grafische Ressource, die mit einem Chart-Objekt verknüpft ist
|
Vernichtet die grafische Ressource
|
Eigenschaften
|
|
Erhält den Namen eines gebundenen Objekts
|
Erhält den Namen der grafischen Ressource
|
Erhält die Breite der grafischen Ressourceа
|
Erhält die Höhe der grafischen Ressource
|
Setzt den Linienstil
|
Aktualisiert das Objekt auf dem Bildschirm
|
|
Gibt Änderungen auf dem Bildschirm aus
|
Ändert die Größe der grafischen Ressource
|
Очистка/заполнение цветом
|
|
Löscht oder füllt mit der angegebenen Farbe
|
Zugang zu Daten
|
|
Erhält die Farbe des Punktes mit den angegebenen Koordinaten
|
Setzt die Farbe des Punktes mit den angegebenen Koordinaten
|
Zeichnen grafischer Grundelemente
|
|
Zeichnet eine vertikale Linie
|
Zeichnet eine horizontale Linie
|
Zeichnet eine zufällige Linie
|
Zeichnet eine gebrochene Linie
|
Zeichnet ein Vieleck
|
Zeichnet einen Rechteck
|
Zeichnet einen Kreis
|
Zeichnet ein Dreieck
|
Zeichnet eine Ellipse
|
Zeichnet einen Ellipsenbogen
|
Zeichnet einen Ellipsensektor
|
Zeichnet mit Farbe gefüllte Grundelemente
|
|
Zeichnet einen mit Farbe gefüllten Rechteck
|
Zeichnet einen mit Farbe gefüllten Kreis
|
Zeichnet ein mit Farbe gefülltes Dreieck
|
Zeichnet ein mit Farbe gefülltes Vieleck
|
Zeichnet eine mit Farbe gefüllte Ellipse
|
Füllt einen Bereich mit Farbe
|
Zeichnung grafischer Grundelement unter Verwendung von Glättung
|
|
Zeichnet einen Punkt
|
Zeichnet eine Linie
|
Zeichnet eine gebrochene Linie
|
Zeichnet ein Vieleck
|
Zeichnet ein Dreieck
|
Zeichnet einen Kreis
|
Zeichnet eine Ellipse
|
Zeichnet eine Linie
|
Zeichnet eine gebrochene Linie
|
Zeichnet ein Vieleck
|
Zeichnet ein Dreieck
|
Zeichnet einen Kreis
|
Zeichnet eine Ellipse
|
Zeichnet eine Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Größe mithilfe eines Glättungsalgorithmus
|
Zeichnet eine vertikale Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Dicke mithilfe eines Glättungsalgorithmus
|
Zeichnet eine horizontale Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebene Dicke mithilfe eines Glättungsalgorithmus
|
Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen
|
Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung des Glättungsalgorithmus
|
Zeichnet eine gebrochene Linie mit der angegebenen Dicke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen
|
Zeichnet eine gebrochen Linie mit der angegebenen Dicke unter Verwendung eines Glättungsalgorithmus
|
Text
|
|
Setzt Schriftparameter
|
Setzt den Schriftnamen
|
Setzt die Schriftgröße
|
Setzt Flags der Schrift
|
Setzt den Neigungswinkel der Schrift
|
Erhält Schriftparameter
|
Erhält den Schriftnamen
|
Erhält die Schriftgröße
|
Erhält Flags der Schrift
|
Erhält den Neigungswinkel der Schrift
|
Gibt den Text aus
|
Erhält die Textbreite
|
Erhält die Texthöhe
|
Erhält die Textgröße
|
Transparenz
|
|
Stellt Transparenz ein
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
Liest das Bild auf einer BMP-Datei