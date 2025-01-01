FillTriangle

Zeichnet ein gefülltes Dreieck.

void FillTriangle(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

const uint clr

);

Parameter

x1

[in] X-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y1

[in] Y-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.

x2

[in] X-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y2

[in] Y-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.

x3

[in] X-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y3

[in] Y-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.

clr

[in] Farbe in ARGB.