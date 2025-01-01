DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasCircle 

Circle

Zeichnet einen Kreis

void  Circle(
   int         x,       // X-Koordinate
   int         y,       // Y-Koordinate
   int         r,       // Radius
   const uint  clr      // Farbe
   );

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Kreismittelpunktes.

y

[in]  Y-Koordinate des Kreismittelpunktes.

r

[in]  Radius des Kreises.

clr

[in]  Farbe in ARGB.