DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasPolyline 

Polyline

Zeichnet eine Polylinie.

void  Polyline(
   int&        x[],     // Array der X-Koordinaten
   int&        y[],     // Array der Y-Koordinaten
   const uint  clr      // Farbe
   );

Parameter

x[]

[in]  Array der X-Koordinaten des Polylinie.

y[]

[in]  Array der Y-Koordinaten des Polylinie.

clr

[in]  Farbe in ARGB.