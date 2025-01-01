ShowFlags (Get-Methode)

Gibt das Flag der Sichtbarkeit von Elementen des Charts zurück.

bool ShowFlags()

Rückgabewert

Wert des Flags der Sichtbarkeit von Elementen des Charts.

ShowFlags (Set-Methode)

Setzt das Flag der Sichtbarkeit von Elementen des Charts.

void ShowFlags(

const uint flags,

)

Parameters

flags

[in] Wert des Flags der Sichtbarkeit der Elemente des Charts.