ShowFlags (Get-Methode)

Gibt das Flag der Sichtbarkeit von Elementen des Charts zurück.

 bool  ShowFlags()

Rückgabewert

Wert des Flags der Sichtbarkeit von Elementen des Charts.

ShowFlags (Set-Methode)

Setzt das Flag der Sichtbarkeit von Elementen des Charts.                                  

 void  ShowFlags(
   const uint  flags,  // Flag
   )

Parameters

flags

[in] Wert des Flags der Sichtbarkeit der Elemente des Charts.