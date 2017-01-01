CLineChart
Klasse für das Zeichnen von Kurven.
Beschreibung
Die Methoden, die zu dieser Klasse gehören, sind für Operationen mit Kurven auf dem Chart bestimmt. Es ist die Option aktiviert, den durch die Kurve begrenzten Bereich mit Farbe zu füllen.
Der Code des oben angeführten Bildes ist unten angeführt.
Deklaration
class CLineChart : public CChartCanvas
Überschrift
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
Vererbungshierarchie
Methoden der Klasse
Method
Action
Setzt das Flag der Füllung für den Bereich unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde.
Erstellt eine grafische Ressource.
Fügt eine neue Datenreihe hinzu.
Fügt eine Datenreihe auf den Chart ein.
Aktualisiert die Datenreihe auf dem Chart.
Löscht die Datenreihe vom Chart.
Aktualisiert den angegebenen Wert in der angegebenen Reihe.
Virtuelle Methode, die die Kurve und alle deren Elemente zeichnet.
Virtuelle Methode, die die Kurve für die angegebene Reihe zeichnet.
Berechnet die Fläche unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde.
