CLineChart

Klasse für das Zeichnen von Kurven.

Beschreibung

Die Methoden, die zu dieser Klasse gehören, sind für Operationen mit Kurven auf dem Chart bestimmt. Es ist die Option aktiviert, den durch die Kurve begrenzten Bereich mit Farbe zu füllen.

Deklaration

class CLineChart : public CChartCanvas

Überschrift

#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>

Vererbungshierarchie CCanvas CChartCanvas CLineChart

Methoden der Klasse

Method Action Filled Setzt das Flag der Füllung für den Bereich unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde. Create Erstellt eine grafische Ressource. SeriesAdd Fügt eine neue Datenreihe hinzu. SeriesInsert Fügt eine Datenreihe auf den Chart ein. SeriesUpdate Aktualisiert die Datenreihe auf dem Chart. SeriesDelete Löscht die Datenreihe vom Chart. ValueUpdate Aktualisiert den angegebenen Wert in der angegebenen Reihe. DrawChart Virtuelle Methode, die die Kurve und alle deren Elemente zeichnet. DrawData Virtuelle Methode, die die Kurve für die angegebene Reihe zeichnet. CalcArea Berechnet die Fläche unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde.

Methoden geerbt von der Klasse CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Methoden geerbt von der Klasse CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

