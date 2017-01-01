DokumentationKategorien
Klasse für das Zeichnen von Kurven.

Beschreibung

Die Methoden, die zu dieser Klasse gehören, sind für Operationen mit Kurven auf dem Chart bestimmt. Es ist die Option aktiviert, den durch die Kurve begrenzten Bereich mit Farbe zu füllen.

ccanvas_linechart

Der Code des oben angeführten Bildes ist unten angeführt.

Deklaration

   class CLineChart : public CChartCanvas

Überschrift

   #include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>

Vererbungshierarchie

  CCanvas

      CChartCanvas

          CLineChart

Methoden der Klasse

Method

Action

Filled

Setzt das Flag der Füllung für den Bereich unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde.

Create

Erstellt eine grafische Ressource.                                      

SeriesAdd

Fügt eine neue Datenreihe hinzu.

SeriesInsert

Fügt eine Datenreihe auf den Chart ein.

SeriesUpdate

Aktualisiert die Datenreihe auf dem Chart.

SeriesDelete

Löscht die Datenreihe vom Chart.

ValueUpdate

Aktualisiert den angegebenen Wert in der angegebenen Reihe.

DrawChart

Virtuelle Methode, die die Kurve und alle deren Elemente zeichnet.

DrawData

Virtuelle Methode, die die Kurve für die angegebene Reihe zeichnet.

CalcArea

Berechnet die Fläche unterhalb der Kurve, die durch eine Datenreihe gesetzt wurde.

Methoden geerbt von der Klasse CCanvas

CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet

Methoden geerbt von der Klasse CChartCanvas

ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

 

Beispiel

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              LineChartSample.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009-2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Example of using line chart"
//---
#include <Canvas\Charts\LineChart.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
input bool Accumulative=false;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart(void)
  {
   int k=100;
   double arr[10];
//--- create chart
   CLineChart chart;
//--- create chart
   if(!chart.CreateBitmapLabel("SampleHistogrammChart",10,10,600,450))
     {
      Print("Error creating line chart: ",GetLastError());
      return(-1);
     }
   if(Accumulative)
     {
      chart.Accumulative();
      chart.VScaleParams(20*k*10,-10*k*10,20);
     }
   else
      chart.VScaleParams(20*k,-10*k,15);
   chart.ShowScaleTop(false);
   chart.ShowScaleRight(false);
   chart.ShowLegend();
   chart.Filled();
   for(int j=0;j<5;j++)
     {
      for(int i=0;i<10;i++)
        {
         k=-k;
         if(k>0)
            arr[i]=k*(i+10-j);
         else
            arr[i]=k*(i+10-j)/2;
        }
      chart.SeriesAdd(arr,"Item"+IntegerToString(j));
     }
//--- play with values
   while(!IsStopped())
     {
      int i=rand()%5;
      int j=rand()%10;
      k=rand()%3000-1000;
      chart.ValueUpdate(i,j,k);
      Sleep(200);
     }
//--- finish
   chart.Destroy();
   return(0);
  }