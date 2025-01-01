DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasLineThickVertical 

LineThickVertical

Zeichnet eine vertikale Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Linienstärke mithilfe eines Glättungsalgorithmus.

void  LineThickVertical(
   const int      x,             // X-Koordinate der Strecke
   const int      y1,            // Y-Koordinate des ersten Punktes der Strecke
   const int      y2,            // Y-Koordinate des zweiten Punktes der Strecke
   const uint     clr,           // Farbe
   const int      size,          // Linienstärke
   const uint     style,         // Linienstil
   ENUM_LINE_END  end_style      // Stil der Linienenden
   )

Parameter

x

[in]  X-Koordinate der Strecke.

y1

[in]  Y-Koordinate des ersten Punktes der Strecke.

y2

[in]  Y-Koordinate des zweiten Punktes der Strecke.

clr

[in]  Farbe im ARGB-Format.

size

[in]  Linienstärke.

style

[in]  Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style

[in]  Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.

 