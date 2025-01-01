LineThickVertical

Zeichnet eine vertikale Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Linienstärke mithilfe eines Glättungsalgorithmus.

void LineThickVertical(

const int x,

const int y1,

const int y2,

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Parameter

x

[in] X-Koordinate der Strecke.

y1

[in] Y-Koordinate des ersten Punktes der Strecke.

y2

[in] Y-Koordinate des zweiten Punktes der Strecke.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format.

size

[in] Linienstärke.

style

[in] Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style

[in] Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.