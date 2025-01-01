DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasMaxData 

MaxData (Get-Methode)

Gibt die maximale Anzahl zulässiger Daten (Reihen) zurück.

 uint  MaxData()

Rückgabewert

Maximale Anzahl der Daten (Reihen).

MaxData (Set-Methode)

Setzt die maximale Anzahl zulässiger Daten (Reihen).                                    

 void  MaxData(
   const uint  value,  // Anzahl der Daten
   )

Parameter

value

[in] Maximale Anzahl der Daten (Reihen).