DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasLineVertical 

LineVertical

Zeichne ein vertikales Liniensegment.

void  LineVertical(
   int         x,       // X-Koordinate
   int         y1,      // Y-Koordinate
   int         y2,      // Y-Koordinate
   const uint  clr      // Farbe
   );

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Segments.

y1

[in]  Y-Koordinate des ersten Punktes des Segments.

y2

[in]  Y-Koordinate des zweiten Punktes des Segments.

clr

[in]  Farbe in ARGB.