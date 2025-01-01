DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasDrawScaleTop 

DrawScaleTop

Virtuelle Methode für das Neuzeichnen der oberen Werteskala.                                              

 virtual int  DrawScaleTop(
   const bool  draw,  // Flag 
   )

Parameter

draw

[in] Das Flag gibt an, ob die Skala neu gezeichnet werden muss. 

Rückgabewert

Höhe der Werteskala.