TriangleAA

Zeichnet ein Dreieck mit Anti-Aliasing.

void TriangleAA(

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2,

const int x3,

const int y3,

const uint clr,

const uint style=UINT_MAX

);

Parameter

x1

[in] X-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y1

[in] Y-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.

x2

[in] X-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y2

[in] Y-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.

x3

[in] X-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y3

[in] Y-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.

clr

[in] Farbe in ARGB.

style=UINT_MAX

[in] Linienstil - einer der Enumerationswerte ENUM_LINE_STYLE oder einen benutzerdefinierten Wert.