TriangleAA
Zeichnet ein Dreieck mit Anti-Aliasing.
|
void TriangleAA(
Parameter
x1
[in] X-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.
y1
[in] Y-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.
x2
[in] X-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.
y2
[in] Y-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.
x3
[in] X-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.
y3
[in] Y-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.
clr
[in] Farbe in ARGB.
style=UINT_MAX
[in] Linienstil - einer der Enumerationswerte ENUM_LINE_STYLE oder einen benutzerdefinierten Wert.