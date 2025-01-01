DokumentationKategorien
VScaleMax

Gibt das Maximum auf der vertikalen Werteskala zurück.

 double  VScaleMax()

Rückgabewert

Höchstwert auf der vertikalen Skala.

VScaleMax

Setzt das Maximum auf der vertikalen Werteskala.                        

 void  VScaleMax(
   const double  value,  //   Wert auf der vertikalen Skala
   )

Parameter

value

[in] Maximaler Wert.