DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasTriangle 

Triangle

Zeichnet ein Dreieck.

void  Triangle(
   int         x1,      // X-Koordinate
   int         y1,      // Y-Koordinate
   int         x2,      // X-Koordinate
   int         y2,      // Y-Koordinate
   int         x3,      // X-Koordinate
   int         y3,      // Y-Koordinate
   const uint  clr      // Farbe
   );

Parameter

x1

[in]  X-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y1

[in]  Y-Koordinate des ersten Scheitelpunktes des Dreiecks.

x2

[in]  X-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y2

[in]  Y-Koordinate des zweiten Scheitelpunktes des Dreiecks.

x3

[in]  X-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.

y3

[in]  Y-Koordinate des dritten Scheitelpunktes des Dreiecks.

clr

[in]  Farbe in ARGB.