ShowScaleRight

Setzt den Wert des Flags der Sichtbarkeit für die rechte Skala (FLAG_SHOW_SCALE_RIGHT).                          

 void  ShowScaleRight(
   const bool  flag,  // Wert des Flags 
   )

Parameter

flag

[in] Wert des Flags:

  • true — die rechte Skala ist sichtbar.
  • false — die rechte Skala ist sichtbar.