CircleAA

Zeichnet einen Kreis mit Anti-Aliasing

void  CircleAA(
   const int     x,       // X-Koordinate
   const int     y,       // Y-Koordinate
   const double  r,       // Radius
   const uint    clr      // Farbe
   );

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Kreismittelpunktes.

y

[in]  Y-Koordinate des Kreismittelpunktes.

r

[in]  Radius des Kreises.

clr

[in]  Farbe in ARGB.