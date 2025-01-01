CreateBitmap

Erstellt eine grafische Ressource mit der Bindung an Objekt des Charts.

1. Erstellt eine grafische Ressource im Hauptfenster des aktuellen Charts.

bool CreateBitmap(

const string name,

const datetime time,

const double price,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

2. Erstellt eine grafische Ressource unter Verwendung der Chartidentifikator und Nummer des Unterfensters.

bool CreateBitmap(

const long chart_id,

const int subwin,

const string name,

const datetime time,

const double price,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parameter

chart_id

[in] Die ID des Charts für Objekterstellung.

subwin

[in] Nummer des Unterfensters für Objekterstellung.

name

[in] Objektnamen und die Grundlage für den Namen der grafischen Ressource.

time

[in] Zeitkoordinate des Objektbezugspunktes auf dem Chart.

price

[in] Preiskoordinate des Objektbezugspunktes auf dem Chart.

width

[in] Breite der grafischen Ressource (Größe entlang der Achse X) in Pixel.

height

[in] Höhe der grafischen Ressource (Größe entlang der Achse Y) in Pixel.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Farbeverarbeitungsmethode. Lesen Sie mehr darüber in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Wenn Sie die erste Version der Funktion verwenden, wird das Objekt im Hauptfenster des aktuellen Charts erstellt.

Objektgröße ist dieselbe wie die Größe einer grafischen Ressource.