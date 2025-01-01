- Attach
- Arc
- Pie
- FillPolygon
- FillEllipse
- GetDefaultColor
- ChartObjectName
- Circle
- CircleAA
- CircleWu
- Create
- CreateBitmap
- CreateBitmapLabel
- Destroy
- Ellipse
- EllipseAA
- EllipseWu
- Erase
- Fill
- FillCircle
- FillRectangle
- FillTriangle
- FontAngleGet
- FontAngleSet
- FontFlagsGet
- FontFlagsSet
- FontGet
- FontNameGet
- FontNameSet
- FontSet
- FontSizeGet
- FontSizeSet
- Height
- Line
- LineAA
- LineWu
- LineHorizontal
- LineVertical
- LineStyleSet
- LineThick
- LineThickVertical
- LineThickHorizontal
- LoadFromFile
- PixelGet
- PixelSet
- PixelSetAA
- Polygon
- PolygonAA
- PolygonWu
- PolygonThick
- PolygonSmooth
- Polyline
- PolylineSmooth
- PolylineThick
- PolylineWu
- PolylineAA
- Rectangle
- Resize
- ResourceName
- TextHeight
- TextOut
- TextSize
- TextWidth
- TransparentLevelSet
- Triangle
- TriangleAA
- TriangleWu
- Update
- Width
CreateBitmap
Erstellt eine grafische Ressource mit der Bindung an Objekt des Charts.
1. Erstellt eine grafische Ressource im Hauptfenster des aktuellen Charts.
|
bool CreateBitmap(
2. Erstellt eine grafische Ressource unter Verwendung der Chartidentifikator und Nummer des Unterfensters.
|
bool CreateBitmap(
Parameter
chart_id
[in] Die ID des Charts für Objekterstellung.
subwin
[in] Nummer des Unterfensters für Objekterstellung.
name
[in] Objektnamen und die Grundlage für den Namen der grafischen Ressource.
time
[in] Zeitkoordinate des Objektbezugspunktes auf dem Chart.
price
[in] Preiskoordinate des Objektbezugspunktes auf dem Chart.
width
[in] Breite der grafischen Ressource (Größe entlang der Achse X) in Pixel.
height
[in] Höhe der grafischen Ressource (Größe entlang der Achse Y) in Pixel.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Farbeverarbeitungsmethode. Lesen Sie mehr darüber in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Wenn Sie die erste Version der Funktion verwenden, wird das Objekt im Hauptfenster des aktuellen Charts erstellt.
Objektgröße ist dieselbe wie die Größe einer grafischen Ressource.