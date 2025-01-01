TransparentLevelSet

Setzt den Grad der Transparenz.

void TransparentLevelSet(

const uchar value

);

Parameter

value

[in] Der neue Transparenzwert.

Hinweis

Ein Wert von 0 ist völlig transparent, 255 - die absolute Opazität.

Der gesetzte Grad der Transparenz gilt allen zuvor gezeichneten. Aber er gilt nicht allen anschließenden Bilder.