NumGrid

Gibt die Anzahl der vertikalen Striche beim Zeichnen des Gitters des Charts zurück.

 uint  NumGrid()

Rückgabewert

Anzahl der Striche.

Setzt die Anzahl der vertikalen Striche beim Zeichnen des Gitters des Charts.                      

 void  NumGrid(
   const uint  value,  // Anzahl der Striche
   )

Parameter

value

[in] Anzahl der Striche.