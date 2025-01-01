DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasColorBorder 

ColorBorder (Get-Methode)

Gibt die Farbe der Grenzen zurück.

 uint  ColorBorder()

Rückgabewert

Farbe der Grenzen.

ColorBorder (Set-Methode)

Setzt die Farbe der Grenzen.                                            

 void  ColorBorder(
   const uint  value,  // Farbe der Grenzen 
   )

Parameter

value

[in]  Farbe der Grenzen.