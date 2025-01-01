DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasPixelSet 

PixelSet

Setzt die Farbe des Punktes mit den angegebenen Koordinaten.

void  PixelSet(
   const int   x,       // X-Koordinate
   const int   y,       // Y-Koordinate
   const uint  clr      // Farbe
   );

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Punktes.

y

[in]  Y-Koordinate des Punktes.

clr

[in]  Farbe in ARGB.