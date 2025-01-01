DokumentationKategorien
Setzt das Flag für das Abspeichern von Werten für Reihen.                                           

 void  Accumulative(
   const bool  flag=true,  // Wert des Flags
   )

Parameter

flag=true

[in] Wert des Flags:

  • true — der aktuelle Wert der Reihe wird durch die Summe aller vorherigen Werte ersetzt.
  • false — der Standardmodus des Zeichnens der Reihen. 