DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasDrawScaleBottom 

DrawScaleBottom

Virtuelle Methode für das Neuzeichnen der unteren Werteskala.                                          

 virtual int  DrawScaleBottom(
   const bool  draw,  // Flag 
   )

Parameter

draw

[in] Das Flag gibt an, ob die Skala neu gezeichnet werden muss. 

Rückgabewert

Höhe der Werteskala.