VScaleMin (Get-Methode)

Gibt das Minimum auf der vertikalen Werteskala zurück.

double VScaleMin()

Rückgabewert

Mindestwert auf der vertikalen Skala.

VScaleMin (Set-Methode)

Setzt den Mindestwert auf der vertikalen Werteskala.

void VScaleMin(

const double value,

)

Parameter

value

[in] Mindestwert.