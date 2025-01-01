DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasVScaleMin 

VScaleMin (Get-Methode)

Gibt das Minimum auf der vertikalen Werteskala zurück.

 double  VScaleMin()

Rückgabewert

Mindestwert auf der vertikalen Skala.

VScaleMin (Set-Methode)

Setzt den Mindestwert auf der vertikalen Werteskala.                  

 void  VScaleMin(
   const double  value,    // Wert auf der vertikalen Skala
   )

Parameter

value

[in] Mindestwert.