PolylineSmooth

Zeichnet eine gebrochene Linie mit der angegebenen Linienstärke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen konsekutiv. Zuerst werden einzelne Strecken der Linie basierend auf Bézierkurven geglättet. Danach wird zwecks der Verbesserung der Qualität der Zeichnung auf das mit diesen Strecken der gebrochenen Linie gezeichneten Geraden ein Raster-Algorithmus der Glättung angewandt.

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // Array der X-Koordinate der Punkte der gebrochenen Linie
   const int&       y[],                         // Array der Y-Koordinate der Punkte der gebrochenen Linie
   const uint       clr,                         // Farbe 
   const int        size,                        // Linienstärke
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // Linienstil
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // Stil Linienenden
   double           tension=0.5,                 // Wert der Glättungsparameters
   double           step=10                      // Schritt der Approximation
   )

Parameter

&x[]

[in] Array der X-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

&y[]

[in]  Array der Y-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

clr

[in]  Farbe im ARGB-Format.

size

[in]  Linienstärke.

style=STYLE_SOLID

[in]  Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.

tension=0.5

[in]  Wert des Glättungsparameters.

step=10

[in]  Schritt der Approximation.

 