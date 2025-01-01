PolylineSmooth

Zeichnet eine gebrochene Linie mit der angegebenen Linienstärke unter Verwendung zweier Glättungsalgorithmen konsekutiv. Zuerst werden einzelne Strecken der Linie basierend auf Bézierkurven geglättet. Danach wird zwecks der Verbesserung der Qualität der Zeichnung auf das mit diesen Strecken der gebrochenen Linie gezeichneten Geraden ein Raster-Algorithmus der Glättung angewandt.

void PolylineSmooth(

const int& x[],

const int& y[],

const uint clr,

const int size,

ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID,

ENUM_LINE_END end_style=LINE_END_ROUND,

double tension=0.5,

double step=10

)

Parameter

&x[]

[in] Array der X-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

&y[]

[in] Array der Y-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format.

size

[in] Linienstärke.

style=STYLE_SOLID

[in] Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style=LINE_END_ROUND

[in] Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.

tension=0.5

[in] Wert des Glättungsparameters.

step=10

[in] Schritt der Approximation.