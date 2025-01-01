Pie

Zeichnet einen gefüllten Ellipsensektor, der einem Rechteck mit den Ecken (x1,y1) und (x2,y2) eingeschrieben ist. Die Sektorgrenzen werden durch die Linien aus dem Zentrum der Ellipse abgeschnitten, die zu zwei Punkten mit den Koordinaten (x3,y3) und (x4,y4) gezogen werden.

void Pie(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parameter

x1

[in] X-Koordinate der linken oberen Ecke, die das Rechteck bestimmt.

y1

[in] Y-Koordinate der linken oberen Ecke, die das Rechteck bestimmt.

x2

[in] X-Koordinate der rechten unteren Ecke, die das Rechteck bestimmt.

y2

[in] Y-Koordinate der rechten unteren Ecke, die das Rechteck bestimmt.

x3

[in] X-Koordinate des ersten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

y3

[in] Y-Koordinate des ersten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

x4

[in] X-Koordinate des zweiten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

y4

[in] Y-Koordinate des zweiten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

clr

[in] Farbe der Sektorgrenze im ARGB-Format.

fill_clr

[in] Farbe der Sektorfüllung im ARGB-Format. Für die Umwandlung einer Farbe ins ARGB-Format verwenden Sie bitte die Funktion ColorToARGB().

Zeichnet einen gefüllten Ellipsensektor mit dem Zentrum im Punkt (x,y), der in das Rechteck mit den Radien rx und ry eingeschrieben ist. Die Sektorgrenzen werden durch die Linien aus dem Zentrum der Ellipse angeschnitten, die durch die Winkel fi3 und fi4 bestimmt werden.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Zeichnet einen gefüllten Ellipsensektor mit dem Zentrum im Punkt (x,y), der in ein Rechteck mit den Radien rx und ry eingeschrieben ist, und gibt die Koordinaten der Grenze des Bogens zurück. Die Sektorgrenzen werden durch die Linien aus dem Zentrum der Ellipse angeschnitten, die durch die Winkel fi3 und fi4 bestimmt werden.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Parameter

x

[in] X-Koordinate des Zentrums der Ellipse.

y

[in] Y-Koordinate des Zentrums der Ellipse.

rx

[in] Radius der Ellipse nach der X-Koordinate, in Pixel.

ry

[in] Radius der Ellipse nach der X-Koordinate, in Pixel.

fi3

[in] Winkel in Radianten, der die erste Grenze des Bogens definiert

fi4

[in] Winkel in Radianten, der die zweite Grenze des Bogens definiert

x3

[out] Variable für das Erhalten der X-Koordinate der ersten Grenze des Bogens.

y3

[out] Variable für das Erhalten der Y-Koordinate der ersten Grenze des Bogens.

x4

[out] Variable für das Erhalten der X-Koordinate der zweiten Grenze des Bogens.

y4

[out] Variable für das Erhalten der Y-Koordinate der zweiten Grenze des Bogens.

clr

[in] Farbe der Sektorgrenze im ARGB-Format.

fill_clr

[in] Farbe der Sektorfüllung im ARGB-Format. Für die Umwandlung einer Farbe ins ARGB-Format verwenden Sie bitte die Funktion ColorToARGB().

Beispiele für das Aufruf der Methoden der Klasse: