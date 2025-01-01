DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte Grafiken 

Benutzerdefinierte Grafik

In diesem Abschnitt sind Werkzeuge für die benutzerdefinierte Grafik beschrieben.

Die Anwendung dieser Tools erleichtert wesentlich das Zeichnen benutzerdefinierter Charts, Abbildungen und die Visualisierung von Daten.

Es wurden Klassen für die Erstellung grafischer Objekte und Primitive sowie für das Zeichnen von Diagrammen und Kurven entwickelt. Es wurden unterschiedliche Möglichkeiten der Darstellung von Objekten implementiert: Änderung des Stils und der Farbe von Linien, Füllung, Operationen mit Datenreihen auf dem Chart usw.

Klasse

Beschreibung

CCanvas

Klasse für eine vereinfachte Erstellung benutzerdefinierter Zeichnungen

CChartCanvas

Basisklasse für die Umsetzung der Klassen für das Zeichnen von Charts und deren Elemente

CHistogramChart

Klasse für das Zeichnen von Säulenhistogrammen

CLineChart

Klasse für das Zeichnen von Kurven

CPieChart

Klasse für das Zeichnen von Kuchendiagrammen

 