Benutzerdefinierte Grafik

In diesem Abschnitt sind Werkzeuge für die benutzerdefinierte Grafik beschrieben.

Die Anwendung dieser Tools erleichtert wesentlich das Zeichnen benutzerdefinierter Charts, Abbildungen und die Visualisierung von Daten.

Es wurden Klassen für die Erstellung grafischer Objekte und Primitive sowie für das Zeichnen von Diagrammen und Kurven entwickelt. Es wurden unterschiedliche Möglichkeiten der Darstellung von Objekten implementiert: Änderung des Stils und der Farbe von Linien, Füllung, Operationen mit Datenreihen auf dem Chart usw.