Arc

Zeichnet einen Ellipsenbogen, der einem Rechteck mit den Ecken (x1,y1) und (x2,y2) eingeschrieben ist. Die Grenzen des Bogens werden durch die Linien aus dem Zentrum der Ellipse abgeschnitten, die zu zwei Punkten mit den Koordinaten (x3,y3) und (x4,y4) gezogen werden.

void Arc(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr

);

Parameter

x1

[in] X-Koordinate der linken oberen Ecke, die das Rechteck bestimmt.

y1

[in] Y-Koordinate der linken oberen Ecke, die das Rechteck bestimmt.

x2

[in] X-Koordinate der rechten unteren Ecke, die das Rechteck bestimmt.

y2

[in] Y-Koordinate der rechten unteren Ecke, die das Rechteck bestimmt.

x3

[in] X-Koordinate des ersten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

y3

[in] Y-Koordinate des ersten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

x4

[in] X-Koordinate des zweiten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

y4

[in] Y-Koordinate des zweiten Punktes, zu welchem eine Linie aus dem Zentrum des Rechtecks gezogen wurde, um die Grenze des Bogens zu erhalten.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format. Für die Umwandlung einer Farbe ins ARGB-Format verwenden Sie bitte die Funktion ColorToARGB().

Zeichnet einen Ellipsenbogen mit dem Zentrum im Punkt (x,y), der in das Rechteck mit den Radien rx und ry eingeschrieben ist. Die Grenzen des Bogens werden durch die Strahlen aus dem Zentrum der Ellipse angeschnitten, die durch die Winkel fi3 und fi4 gesetzt werden.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr

);

Zeichnet einen Ellipsenbogen mit dem Zentrum im Punkt (x,y), der in das Rechteck mit den Radien rx und ry eingeschrieben ist, und gibt die Koordinaten der Grenze des Bogens zurück. Die Grenzen des Bogens werden durch die Strahlen aus dem Zentrum der Ellipse angeschnitten, die durch die Winkel fi3 und fi4 gesetzt werden.

void Arc(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr

);

Parameter

x

[in] X-Koordinate des Zentrums der Ellipse.

y

[in] Y-Koordinate des Zentrums der Ellipse.

rx

[in] Radius der Ellipse nach der X-Koordinate, in Pixel.

ry

[in] Radius der Ellipse nach der Y-Koordinate, in Pixel.

fi3

[in] Winkel in Radianten, der die erste Grenze des Bogens definiert

fi4

[in] Winkel in Radianten, der die zweite Grenze des Bogens definiert

x3

[out] Variable für das Erhalten der X-Koordinate der ersten Grenze des Bogens.

y3

[out] Variable für das Erhalten der Y-Koordinate der ersten Grenze des Bogens.

x4

[out] Variable für das Erhalten der X-Koordinate der zweiten Grenze des Bogens.

y4

[out] Variable für das Erhalten der Y-Koordinate der zweiten Grenze des Bogens.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format. Für die Umwandlung einer Farbe ins ARGB-Format verwenden Sie bitte die Funktion ColorToARGB().

