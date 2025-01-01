DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasShowGrid 

ShowGrid

Setzt den Wert des Flags der Sichtbarkeit für das Gitter (FLAG_SHOW_GRID).                      

 void  ShowGrid(
   const bool  flag,  // Wert des Flags 
   )

Parameter

flag

[in] Wert des Flags:

  • true — das Gitter ist sichtbar.
  • false — das Gitter ist unsichtbar.