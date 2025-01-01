DokumentationKategorien
ShowScaleLeft

Setzt den Wert des Flags der Sichtbarkeit für die linke Skala (FLAG_SHOW_SCALE_LEFT).                            

 void  ShowScaleLeft(
   const bool  flag,  // Wert des Flags 
   )

Parameter

flag

[in] Wert des Flags:

  • true — die linke Skala ist sichtbar.
  • false — die linke Skala ist unsichtbar.