- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
Create
Virtuelle Methode, die eine grafische Ressource erstellt.
|
virtual bool Create(
Parameter
name
[in] Basis für den Namen der grafischen Ressource. Der Name einer Ressource wird bei der Erstellung durch das Hinzufügen eines Pseudozufallsstrings gebildet.
width
[in] Breite (Größe an der X-Achse) in Pixel.
height
[in] Höhe (Größe an der Y-Achse) in Pixel.
clrfmt
[in] Methode der Verarbeitung der Farbe. Mehr Informationen über Methoden der Verarbeitung der Farbe finden Sie in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().
Rückgabewert
Wenn erfolgreich — true, andernfalls — false.