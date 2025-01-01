DokumentationKategorien
CreateBitmapLabel

Erstellt eine grafische Ressource mit der Bindung an Objekt des Charts.

1. Erstellt eine grafische Ressource im Hauptfenster des aktuellen Charts.

bool  CreateBitmapLabel(
   const string       name,                                 // Name
   const int          x,                                    // X-Koordinate
   const int          y,                                    // Y-Koordinate
   const int          width,                                // Breite
   const int          height,                               // Höhe
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // Format
   );

2. Erstellt eine grafische Ressource unter Verwendung der Chartidentifikator und Nummer des Unterfensters.

bool  CreateBitmapLabel(
   const long         chart_id,                             // ID des Charts
   const int          subwin,                               // Nummer des Unterfensters
   const string       name,                                 // Name
   const int          x,                                    // X-Koordinate
   const int          y,                                    // Y-Koordinate
   const int          width,                                // Breite
   const int          height,                               // Höhe
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // Format
   );

Parameter

chart_id

[in]  Die ID des Charts für Objekterstellung.

subwin

[in]  Nummer des Unterfensters für Objekterstellung.

name

[in]  Objektnamen und die Grundlage für den Namen der grafischen Ressource.

x

[in]  X-Koordinate des Objektbezugspunktes auf dem Chart..

y

[in]  Y-Koordinate des Objektbezugspunktes auf dem Chart.

width

[in]  Breite der grafischen Ressource (Größe entlang der Achse X) in Pixel.

height

[in]  Höhe der grafischen Ressource (Größe entlang der Achse Y) in Pixel.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Farbeverarbeitungsmethode. Lesen Sie mehr darüber in der Beschreibung der Funktion ResourceCreate().

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Wenn Sie die erste Version der Funktion verwenden, wird das Objekt im Hauptfenster des aktuellen Charts erstellt.

Objektgröße ist dieselbe wie die Größe einer grafischen Ressource.