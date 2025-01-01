PolylineThick

Zeichnet eine gebrochene Linie mit der angegebenen Stärke unter Verwendung eines Glättungsalgorithmus.

void PolylineThick(

const int &x[],

const int &y[],

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Parameter

&x[]

[in] Array der X-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

&y[]

[in] Array der Y-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format.

size

[in] Linienstärke.

style

[in] Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style

[in] Stil der Linienende — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung