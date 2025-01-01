DokumentationKategorien
Zeichnet eine gebrochene Linie mit der angegebenen Stärke unter Verwendung eines Glättungsalgorithmus.

void  PolylineThick(
   const int      &x[],          // Array der X-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie
   const int      &y[],          // Array der Y-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie
   const uint     clr,           // Farbe
   const int      size,          // Linienstärke
   const uint     style,         // Linienstil
   ENUM_LINE_END  end_style      // Stil der Linienenden
   )

Parameter

&x[]

[in] Array der X-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

&y[]

[in]  Array der Y-Koordinaten der Punkte der gebrochenen Linie.

clr

[in]  Farbe im ARGB-Format.

size

[in]  Linienstärke.

style

[in]  Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style

[in]  Stil der Linienende — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung

 