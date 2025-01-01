DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasColorBackground 

ColorBackground (Get-Methode)

Liefert die Hintergrundfarbe.

 uint  ColorBackground()

Rückgabewert

Hintergrundfarbe.

ColorBackground (Set-Methode)

Setzt die Hintergrundfarbe.                                          

 void  ColorBackground(
   const uint  value,  // Hintergrundfarbe 
   )

Parameter

value

[in]  Hintergrundfarbe.