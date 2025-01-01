DokumentationKategorien
Zeichnet einen Punkt mit Anti-Aliasing

void  PixelSetAA(
   const double  x,       // X-Koordinate
   const double  y,       // Y-Koordinate
   const uint    clr      // Farbe
   );

Parameter

x

[in]  X-Koordinate des Punktes.

y

[in]  Y-Koordinate des Punktes.

clr

[in]  Farbe in ARGB.