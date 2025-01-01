LineThickHorizontal

Zeichnet eine horizontale Strecke einer zufälligen Linie mit der angegebenen Linienstärke mit Glättung.

void LineThickHorizontal(

const int x1,

const int x2,

const int y,

const uint clr,

const int size,

const uint style,

ENUM_LINE_END end_style

)

Parameter

x1

[in] X-Koordinate des ersten Punktes der Strecke.

x2

[in] X-Koordinate des zweiten Punktes der Strecke.

y

[in] Y-Koordinate der Strecke.

clr

[in] Farbe im ARGB-Format.

size

[in] Linienstärke.

style

[in] Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style

[in] Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.