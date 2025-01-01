DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCChartCanvasLegendAlignment 

LegendAlignment

Setzt die Textausrichtung für die Legende.

 void  LegendAlignment(
   const ENUM_ALIGNMENT  value,  // Flag
   )

Parameter

value

[in] Nimmt einen der Werte der Aufzählung ENUM_ALIGNMENT an:

  • ALIGNMENT_LEFT — Ausrichtung links.
  • ALIGNMENT_TOP — Ausrichtung oben.
  • ALIGNMENT_RIGHT — Ausrichtung rechts.
  • ALIGNMENT_BOTTOM — Ausrichtung unten.