DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekBenutzerdefinierte GrafikenCCanvasPolygonThick 

PolygonThick

Zeichnet ein Vieleck mit der angegebenen Dicke unter Verwendung eines Glättungsalgorithmus.

void  PolygonThick(
   const int&      x[],          // Array der X-Koordinaten der Punkte des Vielecks
   const int&      y[],          // Array der Y-Koordinaten der Punkte des Vielecks
   const uint     clr,           // Farbe
   const int      size,          // Linienstärke
   const uint     style,         // Linienstil
   ENUM_LINE_END  end_style      // Stil der Linienenden
   )

Parameter

x[]

[in]  Array für X-Koordinaten der Punkte des Vielecks.

y[]

[in]  Array für Y-Koordinaten der Punkte des Vielecks.

clr

[in]  Farbe im ARGB-Format.

size

[in]  Linienstärke.

style

[in]  Linienstil — einer der Werte der ENUM_LINE_STYLE Aufzählung oder ein benutzerdefinierter Wert.

end_style

[in]  Stil der Linienenden — einer der Werte der ENUM_LINE_END Aufzählung.

 