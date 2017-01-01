- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
CHistogramChart
Класс для построения гистограмм.
Описание
В этом классе реализованы все методы работы с построением столбчатых гистограмм. С их помощью задается ширина столбцов, настраивается работа с сериями данных. Включены методы для работы с градиентной заливкой столбцов гистограмм, что позволяет более наглядно отображать картину данных.
Код вышеприведенного рисунка представлен ниже.
Декларация
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
Заголовок
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
Иерархия наследования
CHistogramChart
Методы класса
|
Метод
|
Действие
|
Устанавливает флаг с указанием на то, будет ли применяться градиентная заливка столбцов гистограммы.
|
Устанавливает значение отступа гистограммы от начала координат.
|
Устанавливает минимальную ширину столбцов гистограммы.
|
Устаналивает флаг, указывающий на необходимость отрисовки границы для каждого столбца.
|
Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс.
|
Добавляет новую серию данных.
|
Вставляет серию данных на график.
|
Обновляет серию данных на графике.
|
Удаляет серию данных на графике.
|
Обновляет значение элемента в указанной серии.
|
Виртуальный метод, который рисует гистограмму для заданной серии.
|
Рисует столбец гистограммы в виде закрашенного прямоугольника.
|
Создает кисть для градиентной заливки.
|
