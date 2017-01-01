CHistogramChart

Класс для построения гистограмм.

Описание

В этом классе реализованы все методы работы с построением столбчатых гистограмм. С их помощью задается ширина столбцов, настраивается работа с сериями данных. Включены методы для работы с градиентной заливкой столбцов гистограмм, что позволяет более наглядно отображать картину данных.

Код вышеприведенного рисунка представлен ниже.

Декларация

class CHistogramChart : public CChartCanvas

Заголовок

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

Иерархия наследования CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

Методы класса

Метод Действие Gradient Устанавливает флаг с указанием на то, будет ли применяться градиентная заливка столбцов гистограммы. BarGap Устанавливает значение отступа гистограммы от начала координат. BarMinSize Устанавливает минимальную ширину столбцов гистограммы. BarBorder Устаналивает флаг, указывающий на необходимость отрисовки границы для каждого столбца. Create Виртуальный метод, который создаёт графический ресурс. SeriesAdd Добавляет новую серию данных. SeriesInsert Вставляет серию данных на график. SeriesUpdate Обновляет серию данных на графике. SeriesDelete Удаляет серию данных на графике. ValueUpdate Обновляет значение элемента в указанной серии. DrawData Виртуальный метод, который рисует гистограмму для заданной серии. DrawBar Рисует столбец гистограммы в виде закрашенного прямоугольника. GradientBrush Создает кисть для градиентной заливки.

Методы унаследованные от CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Методы унаследованные от CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

Пример