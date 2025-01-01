- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
Create
Grafiksel kaynağı oluşturan sanal yöntem.
|
virtual bool Create(
Parametreler
name
[in] Grafiksel kaynak ismi için temel kelime. Kaynak ismi, oluşturma işlemi sırasında kök kelimeye pseudo-rassal bir dizgi eklenerek meydana getirilir.
width
[in] Piksel bazında genişlik (X-ekseni üzerindeki boyut).
height
[in] Piksel bazında yükseklik (Y-ekseni üzerindeki boyut).
clrfmt
[in] Renk işleme yöntemi. Renk işleme yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için ResourceCreate() fonksiyonunun açıklamasına bakın.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.