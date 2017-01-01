CHistogramChart

히스토그램 플로팅하는 클래스.

설명

히스토그램의 플로팅으로 작업하는 모든 방법은 이 클래스에서 구현됩니다. 열 너비를 설정하고 데이터 시리즈로 작업을 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 히스토그램 열의 그라데이션 채우기를 사용하여 데이터를 보다 명확하게 시각화 할 수 있는 방법이 포함되어 있습니다.

선언

class CHistogramChart : public CChartCanvas

제목

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

상속 계층 CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

클래스 메서드

메서드 액션 Gradient 히스토그램 열의 그라데이션 적용할지 여부를 나타내는 플래그를 설정. BarGap 원점에서 히스토그램 오프셋 값을 설정합니다. BarMinSize 히스토그램 열의 최소 너비를 설정. BarBorder 각 열의 테두리를 그려야 함을 나타내는 플래그를 설정. Create 그래픽 리소스를 생성하는 가상 메서드. SeriesAdd 새 데이터 시리즈를 추가. SeriesInsert 차으에 데이터 시리즈를 삽입. SeriesUpdate 차트의 데이터 시리즈를 업데이트. SeriesDelete 차트에서 데이터 시리즈를 삭제. ValueUpdate 지정된 시리즈의 요소 값을 업데이트. DrawData 지정된 시리즈에 대한 히스토그램을 표시하는 가상 방법. DrawBar 히스토그램 열을 채워진 Rectangle으로 그리기. GradientBrush 그라데이션 채우기에 사용할 브러시 생성.

