- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
CHistogramChart
히스토그램 플로팅하는 클래스.
설명
히스토그램의 플로팅으로 작업하는 모든 방법은 이 클래스에서 구현됩니다. 열 너비를 설정하고 데이터 시리즈로 작업을 구성하는 데 사용할 수 있습니다. 히스토그램 열의 그라데이션 채우기를 사용하여 데이터를 보다 명확하게 시각화 할 수 있는 방법이 포함되어 있습니다.
위 그림의 코드는 아래와 같습니다.
선언
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
제목
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
상속 계층
CHistogramChart
클래스 메서드
|
메서드
|
액션
|
히스토그램 열의 그라데이션 적용할지 여부를 나타내는 플래그를 설정.
|
원점에서 히스토그램 오프셋 값을 설정합니다.
|
히스토그램 열의 최소 너비를 설정.
|
각 열의 테두리를 그려야 함을 나타내는 플래그를 설정.
|
그래픽 리소스를 생성하는 가상 메서드.
|
새 데이터 시리즈를 추가.
|
차으에 데이터 시리즈를 삽입.
|
차트의 데이터 시리즈를 업데이트.
|
차트에서 데이터 시리즈를 삭제.
|
지정된 시리즈의 요소 값을 업데이트.
|
지정된 시리즈에 대한 히스토그램을 표시하는 가상 방법.
|
히스토그램 열을 채워진 Rectangle으로 그리기.
|
그라데이션 채우기에 사용할 브러시 생성.
|
