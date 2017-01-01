CHistogramChart

Classe pour le dessin d'histogrammes.

Description

Toutes les méthodes permettant de dessiner des histogrammes sont implémentées dans cette classe. Elles peuvent être utilisées pour définir la largeur des barres et pour configurer l'utilisation des séries de données. Les méthodes de remplissage en dégradé des barres de l'histogramme sont incluses, permettant de visualiser les données plus clairement.

Le code de la figure ci-dessus est fourni ci-dessous.

Déclaration

class CHistogramChart : public CChartCanvas

Titre

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

Hiérarchie d'héritage CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

Méthodes de la classe

Méthode Action Gradient Définit l'utilisation ou non du remplissage en dégradé des barres de l'histogramme. BarGap Définit la valeur de décalage de l'histogramme depuis l'origine. BarMinSize Définit la largeur minimum des barres de l'histogramme. BarBorder Définit le flag indiquant si les bordures de barres doivent être dessinées ou pas. Create Méthode virtuelle pour créer une ressource graphique. SeriesAdd Ajoute une nouvelle série de données. SeriesInsert Insère des série de données sur le graphique. SeriesUpdate Met à jour des séries de données sur le graphique. SeriesDelete Supprime des séries de données du graphique. ValueUpdate Met à jour la valeur d'un élément des séries spécifiées. DrawData Méthode virtuelle permettant de dessiner un histogramme pour les séries spécifiées. DrawBar Dessine une barre d'histogramme sous la forme d'un rectangle plein. GradientBrush Crée une brosse pour le remplissage en dégradé.

Méthodes héritées de la classe CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Méthodes héritées de la classe CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

Exemple