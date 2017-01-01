- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
CHistogramChart
Classe pour le dessin d'histogrammes.
Description
Toutes les méthodes permettant de dessiner des histogrammes sont implémentées dans cette classe. Elles peuvent être utilisées pour définir la largeur des barres et pour configurer l'utilisation des séries de données. Les méthodes de remplissage en dégradé des barres de l'histogramme sont incluses, permettant de visualiser les données plus clairement.
Le code de la figure ci-dessus est fourni ci-dessous.
Déclaration
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
Titre
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CHistogramChart
Méthodes de la classe
|
Méthode
|
Action
|
Définit l'utilisation ou non du remplissage en dégradé des barres de l'histogramme.
|
Définit la valeur de décalage de l'histogramme depuis l'origine.
|
Définit la largeur minimum des barres de l'histogramme.
|
Définit le flag indiquant si les bordures de barres doivent être dessinées ou pas.
|
Méthode virtuelle pour créer une ressource graphique.
|
Ajoute une nouvelle série de données.
|
Insère des série de données sur le graphique.
|
Met à jour des séries de données sur le graphique.
|
Supprime des séries de données du graphique.
|
Met à jour la valeur d'un élément des séries spécifiées.
|
Méthode virtuelle permettant de dessiner un histogramme pour les séries spécifiées.
|
Dessine une barre d'histogramme sous la forme d'un rectangle plein.
|
Crée une brosse pour le remplissage en dégradé.
|
//+------------------------------------------------------------------+