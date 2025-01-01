DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneÖzel GrafiklerCHistogramChartSeriesAdd 

SeriesAdd

Yeni veri serisi ekler.

 bool  SeriesAdd(
   const double&  value[],  // değerler
   const string  descr,     // etiket
   const uint    clr,       // renk
   )

Parametreler

value[]

[in] Veri serisi.

descr

[in] Seri etiketi.

clr

[in] Serinin görüntü rengi.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.