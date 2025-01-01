MQL5 ReferansıStandart KütüphaneÖzel GrafiklerCHistogramChartSeriesInsert GradientBarGapBarMinSizeBarBorderCreateSeriesAddSeriesInsertSeriesUpdateSeriesDeleteValueUpdateDrawDataDrawBarGradientBrush SeriesInsert Çizelgeye veri serileri ekler. bool SeriesInsert( const uint pos, // indis const double& value[], // değerler const string descr, // etiket const uint clr, // renk ) Parametreler pos [in] Giriş indisi. value[] [in] Veri serisi. descr [in] Seri etiketi. clr [in] Serinin görüntü rengi. Dönüş Değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. SeriesAdd SeriesUpdate