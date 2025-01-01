DokümantasyonBölümler
Çizelgeye veri serileri ekler.

 bool  SeriesInsert(
   const uint    pos,       // indis
   const double&  value[],  // değerler
   const string  descr,     // etiket
   const uint    clr,       // renk
   )

Parametreler

pos

[in] Giriş indisi.

value[]

[in] Veri serisi. 

descr

[in] Seri etiketi. 

clr

[in] Serinin görüntü rengi. 

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.