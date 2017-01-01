CHistogramChart

Clase para construir histogramas.

Descripción

En esta clase se han implementado todos los métodos de trabajo con construcción de histogramas de columnas. Con su ayuda se establece la anchura de las columnas, se configura el trabajo con las series de datos. Se han incluido los métodos de trabajo con coloreado en gradiente de las columnas del histograma, lo que permite representar la imagen de los datos de forma más visual.

Declaración

class CHistogramChart : public CChartCanvas

Encabezamiento

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

Jerarquía de herencia CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

Métodos de clase

Método Acción Gradient Establece la bandera que indica si se va a aplicar el coloreado en gradiente de las columnas del histograma. BarGap Establece el valor del margen del histograma partiendo del comienzo de las coordenadas. BarMinSize Establece la anchura mínima de las columnas del histograma. BarBorder Establece la bandera que indica la necesidad de dibujar el límite para cada columna. Create Método virtual que crea un recurso gráfico. SeriesAdd Añade una nueva serie de datos. SeriesInsert Inserta una serie de datos en el gráfico. SeriesUpdate Actualiza una serie de datos en el gráfico. SeriesDelete Elimina una serie de datos en el gráfico. ValueUpdate Actualiza el valor de un elemento en la serie indicada. DrawData Método virtual que dibuja un histograma para la serie indicada. DrawBar Dibuja una columna del histograma en forma de rectángulo coloreado. GradientBrush Crea un pincel para el coloreado en gradiente.

Métodos heredados de la clase CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Métodos heredados de la clase CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

