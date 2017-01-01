- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
CHistogramChart
Clase para construir histogramas.
Descripción
En esta clase se han implementado todos los métodos de trabajo con construcción de histogramas de columnas. Con su ayuda se establece la anchura de las columnas, se configura el trabajo con las series de datos. Se han incluido los métodos de trabajo con coloreado en gradiente de las columnas del histograma, lo que permite representar la imagen de los datos de forma más visual.
El código de la figura mostrada más arriba se muestra abajo.
Declaración
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
Encabezamiento
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CHistogramChart
Métodos de clase
|
Método
|
Acción
|
Establece la bandera que indica si se va a aplicar el coloreado en gradiente de las columnas del histograma.
|
Establece el valor del margen del histograma partiendo del comienzo de las coordenadas.
|
Establece la anchura mínima de las columnas del histograma.
|
Establece la bandera que indica la necesidad de dibujar el límite para cada columna.
|
Método virtual que crea un recurso gráfico.
|
Añade una nueva serie de datos.
|
Inserta una serie de datos en el gráfico.
|
Actualiza una serie de datos en el gráfico.
|
Elimina una serie de datos en el gráfico.
|
Actualiza el valor de un elemento en la serie indicada.
|
Método virtual que dibuja un histograma para la serie indicada.
|
Dibuja una columna del histograma en forma de rectángulo coloreado.
|
Crea un pincel para el coloreado en gradiente.
|
