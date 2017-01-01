- Gradient
CHistogramChart
Classe per l'analisi di istogrammi.
Descrizione
Tutti i metodi per lavorare con la compilazione di istogrammi sono implementati in questa classe. Possono essere utilizzati per impostare la larghezza della colonna e per configurare il lavoro con la serie di dati. Sono inclusi i metodi per il lavoro con il riempimento gradiente di colonne di istogramma, che consentono di visualizzare in modo più chiaro i dati.
Il codice della figura precedente è fornito sotto .
Dichiarazione
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
Titolo
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
Gerarchia ereditaria
CCanvas
CHistogramChart
Metodi di classe
|
Metodo
|
Azione
|
Imposta la flag che indica se il riempimento gradiente delle colonne dell'istogramma verrà applicato.
|
Imposta il valore dell'offset dell'istogramma dall'origine.
|
Imposta la larghezza minima delle colonne dell'istogramma.
|
Imposta la flag che indica la necessità di disegnare il bordo per ogni colonna.
|
Metodo virtuale che crea una risorsa grafica.
|
Aggiunge una nuova serie di dati.
|
Inserisce serie di dati nel grafico.
|
Aggiorna serie di dati sul grafico.
|
Elimina serie di dati dal grafico.
|
Aggiorna il valore dell'elemento nella serie specificata.
|
Metodo virtuale che traccia un istogramma per la serie specificata.
|
Disegna una colonna dell'istogramma come un rettangolo pieno.
|
Crea un pennello per il riempimento gradiente.
|
