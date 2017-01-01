CHistogramChart

Classe per l'analisi di istogrammi.

Descrizione

Tutti i metodi per lavorare con la compilazione di istogrammi sono implementati in questa classe. Possono essere utilizzati per impostare la larghezza della colonna e per configurare il lavoro con la serie di dati. Sono inclusi i metodi per il lavoro con il riempimento gradiente di colonne di istogramma, che consentono di visualizzare in modo più chiaro i dati.

Il codice della figura precedente è fornito sotto .

Dichiarazione

class CHistogramChart : public CChartCanvas

Titolo

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

Gerarchia ereditaria CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

Metodi di classe

Metodo Azione Gradient Imposta la flag che indica se il riempimento gradiente delle colonne dell'istogramma verrà applicato. BarGap Imposta il valore dell'offset dell'istogramma dall'origine. BarMinSize Imposta la larghezza minima delle colonne dell'istogramma. BarBorder Imposta la flag che indica la necessità di disegnare il bordo per ogni colonna. Create Metodo virtuale che crea una risorsa grafica. SeriesAdd Aggiunge una nuova serie di dati. SeriesInsert Inserisce serie di dati nel grafico. SeriesUpdate Aggiorna serie di dati sul grafico. SeriesDelete Elimina serie di dati dal grafico. ValueUpdate Aggiorna il valore dell'elemento nella serie specificata. DrawData Metodo virtuale che traccia un istogramma per la serie specificata. DrawBar Disegna una colonna dell'istogramma come un rettangolo pieno. GradientBrush Crea un pennello per il riempimento gradiente.

Metodi ereditati da CCanvas Create, CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Metodi ereditati da CChartCanvas Create, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

Esempio