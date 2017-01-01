CHistogramChart

Classe para construir histogramas.

Descrição

Nesta classe são implementados todos os métodos de trabalho com construção de histogramas. Com sua ajuda é definida a largura das colunas e configurado o trabalho com grandes quantidades de dados. São incluídos os métodos para trabalhar com preenchimento de gradiente para as colunas dos histogramas, o que permite uma visualização clara dos dados.

Declaração

class CHistogramChart : public CChartCanvas

Cabeçalho

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

Hierarquia de herança CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

Métodos de classe

Método Ação Gradient Define um sinalizador que indica se as colunas do histograma terão preenchimento de gradiente. BarGap Define o valor de recuo a partir da origem das coordenadas do histograma. BarMinSize Define a largura mínima das colunas do histograma. BarBorder Define um sinalizador que indica se necessário renderizar a borda de cada coluna. Create Método virtual que cria um recurso gráfico. SeriesAdd Adiciona uma nova série de dados. SeriesInsert Insere a série de dados no gráfico. SeriesUpdate Atualiza a série de dados no gráfico. SeriesDelete Remove a série de dados no gráfico. ValueUpdate Atualiza o valor do elemento numa determinada série. DrawData Método virtual que desenha um histograma para uma determinada série. DrawBar Desenha uma coluna de histograma sob a forma de um retângulo preenchido. GradientBrush Cria um pincel para um preenchimento de gradiente.

Métodos herdados da classe CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet Métodos herdados da classe CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

