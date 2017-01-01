- Gradient
CHistogramChart
Classe para construir histogramas.
Descrição
Nesta classe são implementados todos os métodos de trabalho com construção de histogramas. Com sua ajuda é definida a largura das colunas e configurado o trabalho com grandes quantidades de dados. São incluídos os métodos para trabalhar com preenchimento de gradiente para as colunas dos histogramas, o que permite uma visualização clara dos dados.
O código da imagem acima está abaixo.
Declaração
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
Cabeçalho
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
Hierarquia de herança
CHistogramChart
Métodos de classe
|
Método
|
Ação
|
Define um sinalizador que indica se as colunas do histograma terão preenchimento de gradiente.
|
Define o valor de recuo a partir da origem das coordenadas do histograma.
|
Define a largura mínima das colunas do histograma.
|
Define um sinalizador que indica se necessário renderizar a borda de cada coluna.
|
Método virtual que cria um recurso gráfico.
|
Adiciona uma nova série de dados.
|
Insere a série de dados no gráfico.
|
Atualiza a série de dados no gráfico.
|
Remove a série de dados no gráfico.
|
Atualiza o valor do elemento numa determinada série.
|
Método virtual que desenha um histograma para uma determinada série.
|
Desenha uma coluna de histograma sob a forma de um retângulo preenchido.
|
Cria um pincel para um preenchimento de gradiente.
|
//+------------------------------------------------------------------+