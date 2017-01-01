CHistogramChart

ヒストグラムをプロットするためのクラス

説明

ヒストグラムのプロットを操作するためのすべてのメソッドは、このクラスで実装されています。列幅を設定したり、データ系列を使用した作業を設定したりすることができます。ヒストグラムの列をグラデーションで塗りつぶすためのメソッドが含まれているため、データをより明確に視覚化できます。

上の図のコ—ドは下にあります。

宣言

class CHistogramChart : public CChartCanvas

タイトル

#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>

継承階層 CCanvas CChartCanvas CHistogramChart

クラスメソッド

メソッド アクション Gradient ヒストグラム列にグラデーション塗りを適用するかどうかを示すフラグを設定します。 BarGap ヒストグラムの原点からのオフセットの値を設定します。 BarMinSize ヒストグラムの列の最小幅を設定します。 BarBorder 各列の境界線を描画する必要があるかどうかを示すフラグを設定します。 Create グラフィカルリソースを作成する仮想メソッド。 SeriesAdd 新しいデータ系列を追加します。 SeriesInsert チャートにデータ系列を挿入します。 SeriesUpdate チャートのデータ系列を更新します。 SeriesDelete チャートからデータ系列を削除します。 ValueUpdate 指定された系列の要素値を更新します。 DrawData 指定された系列でヒストグラムを描画するための仮想メソッド。 DrawBar ヒストグラムの列を塗りつぶされた矩形として描画します。 GradientBrush グラデーション塗りのブラシを作成します。

クラスから継承されたメソッド CCanvas CreateBitmap, CreateBitmap, CreateBitmapLabel, CreateBitmapLabel, Attach, Attach, Destroy, ChartObjectName, ResourceName, Width, Height, Update, Resize, Erase, PixelGet, PixelSet, LineVertical, LineHorizontal, Line, Polyline, Polygon, Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Arc, Arc, Arc, Pie, Pie, FillRectangle, FillTriangle, FillPolygon, FillCircle, FillEllipse, Fill, Fill, PixelSetAA, LineAA, PolylineAA, PolygonAA, TriangleAA, CircleAA, EllipseAA, LineWu, PolylineWu, PolygonWu, TriangleWu, CircleWu, EllipseWu, LineThickVertical, LineThickHorizontal, LineThick, PolylineThick, PolygonThick, PolylineSmooth, PolygonSmooth, FontSet, FontNameSet, FontSizeSet, FontFlagsSet, FontAngleSet, FontGet, FontNameGet, FontSizeGet, FontFlagsGet, FontAngleGet, TextOut, TextWidth, TextHeight, TextSize, GetDefaultColor, TransparentLevelSet, LoadFromFile, LineStyleGet, LineStyleSet クラスから継承されたメソッド CChartCanvas ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, ColorText, ColorText, ColorGrid, ColorGrid, MaxData, MaxData, MaxDescrLen, MaxDescrLen, AllowedShowFlags, ShowFlags, ShowFlags, IsShowLegend, IsShowScaleLeft, IsShowScaleRight, IsShowScaleTop, IsShowScaleBottom, IsShowGrid, IsShowDescriptors, IsShowPercent, ShowLegend, ShowScaleLeft, ShowScaleRight, ShowScaleTop, ShowScaleBottom, ShowGrid, ShowDescriptors, ShowValue, ShowPercent, LegendAlignment, Accumulative, VScaleMin, VScaleMin, VScaleMax, VScaleMax, NumGrid, NumGrid, VScaleParams, DataOffset, DataOffset, DataTotal, DescriptorUpdate, ColorUpdate

例