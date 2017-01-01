- Gradient
- BarGap
- BarMinSize
- BarBorder
- Create
- SeriesAdd
- SeriesInsert
- SeriesUpdate
- SeriesDelete
- ValueUpdate
- DrawData
- DrawBar
- GradientBrush
CHistogramChart
ヒストグラムをプロットするためのクラス
説明
ヒストグラムのプロットを操作するためのすべてのメソッドは、このクラスで実装されています。列幅を設定したり、データ系列を使用した作業を設定したりすることができます。ヒストグラムの列をグラデーションで塗りつぶすためのメソッドが含まれているため、データをより明確に視覚化できます。
上の図のコ—ドは下にあります。
宣言
|
class CHistogramChart : public CChartCanvas
タイトル
|
#include <Canvas\Charts\HistogramChart.mqh>
|
継承階層
CHistogramChart
クラスメソッド
|
メソッド
|
アクション
|
ヒストグラム列にグラデーション塗りを適用するかどうかを示すフラグを設定します。
|
ヒストグラムの原点からのオフセットの値を設定します。
|
ヒストグラムの列の最小幅を設定します。
|
各列の境界線を描画する必要があるかどうかを示すフラグを設定します。
|
グラフィカルリソースを作成する仮想メソッド。
|
新しいデータ系列を追加します。
|
チャートにデータ系列を挿入します。
|
チャートのデータ系列を更新します。
|
チャートからデータ系列を削除します。
|
指定された系列の要素値を更新します。
|
指定された系列でヒストグラムを描画するための仮想メソッド。
|
ヒストグラムの列を塗りつぶされた矩形として描画します。
|
グラデーション塗りのブラシを作成します。
|
//+------------------------------------------------------------------+